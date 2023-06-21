Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Геническе россияне планируют "эвакуацию" в случае продвижения ВСУ – штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 21 июня 2023, 07:17
В Геническе россияне планируют эвакуацию в случае продвижения ВСУ – штаб
Фото: Медиаплатформа "Вгору"

В оккупированном Геническе захватчики боятся продвижения Сил обороны и готовят план побега.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВС Украины".

Детали: По данным штаба, в Геническе на мобильные телефоны коллаборационистов поступают SMS-сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что в свою очередь вызывает панические настроения.

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оккупацияХерсонская областьконтрнаступлениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
оккупация
В Мелитополе прогремело более 8 взрывов − мэр
Молдова отреагировала на угрозы гауляйтера Сальдо ударить по мосту через Дунай
В Кремле отреагировали на слова Зеленского об угрозе теракта на ЗАЭС
Последние новости
15:13
Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины
15:12
Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
15:12
В Херсонской области уровень воды в Днепре вошел в естественное русло
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
Все новости...
Реклама: