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В Геническе россияне планируют "эвакуацию" в случае продвижения ВСУ – штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 21 июня 2023, 07:17
В Геническе россияне планируют эвакуацию в случае продвижения ВСУ – штаб
Фото: Медиаплатформа "Вгору"

В оккупированном Геническе захватчики боятся продвижения Сил обороны и готовят план побега.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВС Украины".

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Детали: По данным штаба, в Геническе на мобильные телефоны коллаборационистов поступают SMS-сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что в свою очередь вызывает панические настроения.

Темы: оккупацияХерсонская областьконтрнаступлениевойна
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