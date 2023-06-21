Кілька безпілотників впали в Новій Москві та Підмосков'ї – росЗМІ

Вибухи у Підмосков'ї.ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ Astra

Російське видання повідомляє, що одразу кілька безпілотників упали в Новій Москві та Підмосков'ї.

Джерело: Baza

Деталі: РосЗМІ зазначає, що перший дрон, імовірно, вибухнув у небі в районі села Лукіно в Новій Москві.

На місці події працюють співробітники оперативних служб.

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Крім того, ще два безпілотники впали близько 5 ранку в Наро-Фомінському районі Підмосков'я, недалеко від військової частини.

"За попередніми даними, постраждалих немає", – додає Baza.