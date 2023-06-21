Несколько беспилотников упали в Новой Москве и Подмосковье – росСМИ

Российское издание сообщает, что сразу несколько беспилотников упали в Новой Москве и Подмосковье.

Источник: Baza

Детали: РосСМИ отмечает, что первый дрон, предположительно, взорвался в небе в районе села Лукино в Новой Москве.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

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Кроме того, еще два беспилотника упали около 5 утра в Наро-Фоминском районе Подмосковья, недалеко от воинской части.

"По предварительным данным, пострадавших нет", – добавляет Baza.