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Вночі над Хмельниччиною повітряники знищили 6 "Шахедів"

Ольга Глущенко Середа, 21 червня 2023, 07:42
Вночі над Хмельниччиною повітряники знищили 6 Шахедів
фото: Повітряні Сили

Вночі 21 червня Повітряні Сили знищили всі 6 ворожих дронів-камікадзе, якими росіяни атакували Хмельниччину.

Джерело: Повітряні Сили

Дослівно: "Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".

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Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині".

Деталі: Крім того, повітряники повідомляють, що за минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами.

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Теми: Хмельниччинабезпілотники
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