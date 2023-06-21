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Ночью над Хмельницкой областью воздушники уничтожили 6 "Шахедов"

Ольга ГлущенкоСреда, 21 июня 2023, 07:42
Ночью над Хмельницкой областью воздушники уничтожили 6 Шахедов
фото: Воздушные Силы

Ночью 21 июня Воздушные Силы уничтожили все 6 вражеских дронов-камикадзе, которыми россияне атаковали Хмельнитчину.

Источник: Воздушные Силы

Дословно: "Ночью 21 июня враг нанес удар с северного направления ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".

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Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в Хмельницкой области".

Детали: Кроме того, воздушники сообщают, что за минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины приземлили 4 вражеских разведывательных беспилотника различных типов.

Авиация Воздушных Сил осуществила десятки самолето-вылетов, нанесла удары по позициям, технике, тылам оккупационных войск, в частности авиационными средствами поражения, предоставленными западными партнерами.

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Темы: Хмельнитчинабеспилотники
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