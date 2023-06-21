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Сили оборони "відмінусували" ще 540 окупантів і 35 ворожих дронів

Середа, 21 червня 2023, 07:54
Сили оборони відмінусували ще 540 окупантів і 35 ворожих дронів
ЗСУ знищують ворога. Фото з Facebook ОК "Південь"

За минулу добу Сили оборони знищили ще 540 окупантів, 35 БпЛА, 32 артилерійських системи та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 222000 (+540) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4006 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7771 (+21) од,
  • артилерійських систем – 3920 (+32) од,
  • РСЗВ – 615 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 375 (+3) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 306 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),
  • крилатих ракет ‒ 1214 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22) од,
  • спеціальної техніки ‒ 539 (+8).

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Теми: війна
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