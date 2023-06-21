Сили оборони "відмінусували" ще 540 окупантів і 35 ворожих дронів
Середа, 21 червня 2023, 07:54
За минулу добу Сили оборони знищили ще 540 окупантів, 35 БпЛА, 32 артилерійських системи та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 222000 (+540) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4006 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7771 (+21) од,
- артилерійських систем – 3920 (+32) од,
- РСЗВ – 615 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 375 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 306 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),
- крилатих ракет ‒ 1214 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22) од,
- спеціальної техніки ‒ 539 (+8).