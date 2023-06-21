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Силы обороны "отминусовали" еще 540 оккупантов и 35 вражеских дронов

Среда, 21 июня 2023, 07:54
Силы обороны отминусовали еще 540 оккупантов и 35 вражеских дронов
ВСУ уничтожают врага. Фото из Facebook ОК "Юг"

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 540 оккупантов, 35 БпЛА, 32 артиллерийских системы и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 222000 (+540) человек ликвидировано
  • танков – 4006 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 7771 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 3920 (+32) ед,
  • РСЗО – 615 (+1) ед,
  • средств ПВО – 375 (+3) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 306 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
  • крылатых ракет – 1214 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22) ед,
  • специальной техники – 539 (+8).

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