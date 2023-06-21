Минулої доби ворог 72 рази обстріляв Херсонщину: 2 загиблих, 8 поранених
Середа, 21 червня 2023, 08:25
Російські військові 72 рази обстріляли Херсонську область за добу 20 червня: дві людини загинули, ще вісім отримали поранення.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 72 обстріли, випустивши 345 снарядів з мінометів, артилерії, ПТРК, БПЛА, "Градів" та авіації.
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По місту Херсону ворог випустив 15 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію СТО та будівлі двох закладів освіти у м. Херсоні.
Через російську агресію дві людини загинули, ще вісім - дістали поранення".
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