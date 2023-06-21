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За прошедшие сутки враг 72 раза обстрелял Херсонскую область: 2 погибших, 8 раненых

Валентина РоманенкоСреда, 21 июня 2023, 08:25

Российские военные 72 раза обстреляли Херсонскую область за сутки 20 июня: два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 72 обстрела, выпустив 345 снарядов из минометов, артиллерии, ПТРК, БПЛА, "Градов" и авиации.

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По городу Херсону враг выпустил 15 снарядов.

Российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области; территории СТО и зданиям двух учебных заведений в г. Херсоне.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще восемь - получили ранения".

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Темы: Херсонская областьвойна
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