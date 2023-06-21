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Окупанти заявили про пошкодження залізниці в Криму

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 червня 2023, 09:22
Окупанти заявили про пошкодження залізниці в Криму
ЗАЛІЗНИЦЯ, ФОТО GETTY IMAGES

Окупаційна влада Криму заявила про пошкодження залізничного полотна в районі Феодосії.

Джерело: призначений Росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram, його радник Олег Крючков у Telegram

Деталі: Аксьонов запевняє, що протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. За його словами, постраждалих немає. На місці працюють профільні служби.

Його радник повідомив, що у зв'язку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички. 

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Теми: Кримзалізницяокупація
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