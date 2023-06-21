Оккупанты заявили о повреждении железной дороги в Крыму
Среда, 21 июня 2023, 09:22
Оккупационные власти Крыма заявили о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии.
Источник: назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов в Telegram, его советник Олег Крючков в Telegram
Детали: Аксенов уверяет, что в течение двух часов движение поездов будет восстановлено. По его словам, пострадавших нет. На месте работают профильные службы.
Его советник сообщил, что в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички.
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