Оккупанты заявили о повреждении железной дороги в Крыму

Оккупационные власти Крыма заявили о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии.

Источник: назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов в Telegram, его советник Олег Крючков в Telegram

Детали: Аксенов уверяет, что в течение двух часов движение поездов будет восстановлено. По его словам, пострадавших нет. На месте работают профильные службы.

Его советник сообщил, что в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички.

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