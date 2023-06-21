Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка показала оборонні укріплення росіян на півночі Криму

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 09:23
Британська розвідка показала оборонні укріплення росіян на півночі Криму

РФ почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу, вочевидь готуючись до сценарію, що українські військові спробують зайти в Крим, повідомляє британська розвідка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 21 червня.

У ньому зазначають, що останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону у тилу, особливо на підступах до окупованого ними Криму. 

"Це включає протяжну зону оборонних споруд довжиною 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю. Ці ретельно продумані загородження свідчать, що у командуванні РФ вважаюють українські сили спроможними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом", – розповідає розвідка.

Реклама:

Наводять і знімки укріплених районів.

ВІДЕО ДНЯ

В одному з попередніх оглядів розповідали, що РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину своїх сил, які розташовувалися уздовж Дніпра, на Запоріжжя та під Бахмут.

Теми: розвідкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час заколоту "Вагнера" союзники просили Україну не бити по Росії – CNN

ISW: Путін потребує сил "Вагнера", а тим, хто поїде за Пригожиним, не пробачить

У США заявили, що продовжать тиск на ПВК "Вагнер"

США не бачать ознак того, що Росія готова підірвати ЗАЕС чи застосувати ядерну зброю − Кірбі

фотоДружина "слуги" Торохтія під час війни купила нерухомість у Болгарії – ЗМІ

фотоУ Франківську сталася стрілянина, є поранений

Усі новини...
розвідка
ГУР: З’явились ошуканці, які видають себе за розвідників
ЗМІ: Росія двічі атакувала будівлю ГУР в Києві, востаннє – у травні
ГУР: Передача 11 військовополонених Угорщині перетворюється на "політичний детектив"
Останні новини
09:42
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
09:38
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік
09:29
Британська розвідка підтвердила повернення ЗСУ частини території, окупованої з 2014 року
09:28
Білий дім анонсував нову розмову Байдена з Зеленським
09:13
Блінкен слав термінову телеграму дипломатам США через заколот у Росії – Axios
09:10
Австрія закликала вітчизняних постачальників прискорити відмову від газу РФ
09:06
Через обстріл Оріхова загинула жінка, її чоловік потрапив у лікарню
09:00
CNN: США тримали в секреті від більшості союзників детальні розвіддані про плани "Вагнера"
08:51
Під час заколоту "Вагнера" союзники просили Україну не бити по Росії – CNN
08:43
Міністр оборони Німеччини: Пригожин у Білорусі не обов'язково є загрозою
Усі новини...
Реклама: