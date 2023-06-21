Британська розвідка показала оборонні укріплення росіян на півночі Криму

РФ почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу, вочевидь готуючись до сценарію, що українські військові спробують зайти в Крим, повідомляє британська розвідка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 21 червня.

У ньому зазначають, що останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону у тилу, особливо на підступах до окупованого ними Криму.

"Це включає протяжну зону оборонних споруд довжиною 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю. Ці ретельно продумані загородження свідчать, що у командуванні РФ вважаюють українські сили спроможними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом", – розповідає розвідка.

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Наводять і знімки укріплених районів.

Russian Defensive Positions North of Armyansk: Area in General. pic.twitter.com/e3xNyq7ujN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 21, 2023

ВІДЕО ДНЯ

В одному з попередніх оглядів розповідали, що РФ після підриву Каховської ГЕС перекидає частину своїх сил, які розташовувалися уздовж Дніпра, на Запоріжжя та під Бахмут.