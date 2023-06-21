Британская разведка показала оборонительные укрепления россиян на севере Крыма

РФ начала создавать оборонительные рубежи возле Перекопа, очевидно готовясь к сценарию, что украинские военные попытаются зайти в Крым, сообщает британская разведка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне за 21 июня.

В нем отмечают, что в последние недели российские силы продолжили укреплять оборонные рубежи в тылу, особенно на подступах к оккупированному ими Крыму.

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"Это включает протяженную зону оборонительных сооружений длиной 9 км в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью. Эти тщательно продуманные заграждения свидетельствуют, что в командовании РФ считают украинские силы способными к прямому наступлению на Крым. Россия продолжает считать удержание контроля над полуостровом своим высшим политическим приоритетом", – рассказывает разведка.

Приводят и снимки укрепленных районов.

Russian Defensive Positions North of Armyansk: Area in Detail. pic.twitter.com/nsCFIuNU67 ВИДЕО ДНЯ June 21, 2023

В одном из предыдущих обзоров рассказывали, что РФ после подрыва Каховской ГЭС перебрасывает часть своих сил, которые располагались вдоль Днепра, на Запорожье и под Бахмут.