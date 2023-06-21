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Саміт НАТО у Вільнюсі захищатиме комплекс NASAMS – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 10:47

На час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня Іспанія відправить туди зенітно-ракетний комплекс NASAMS з військової бази Ліелварде у сусідній Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на іспанське видання ABC.

Разом із батареєю NASAMS для забезпечення безпеки саміту НАТО з Латвії до Литви також вирушать близько 85 іспанських військовослужбовців.

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"Цей внесок в оборону самого Вільнюського саміту НАТО демонструє нашу надійність, нашу сумісність з іншими системами НАТО і нашу відданість Атлантичному альянсу", – наводить видання слова своїх джерел із військових кіл Іспанії.

Іспанія розгорнула комплекс NASAMS у Латвії у червні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Німеччина перекине свій ЗРК Patriot зі Словаччини в Литву для охорони саміту НАТО.

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Теми: НАТОзброяІспанія
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