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Саммит НАТО в Вильнюсе будет защищиать комплекс NASAMS – СМИ

"Европейская правда"Среда, 21 июня 2023, 10:47

На время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Испания отправит туда зенитно-ракетный комплекс NASAMS с военной базы Лиелварде в соседней Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское издание ABC.

Вместе с батареей NASAMS для обеспечения безопасности саммита НАТО из Латвии в Литву также отправятся около 85 испанских военнослужащих.

"Этот вклад в оборону самого Вильнюсского саммита НАТО демонстрирует нашу надежность, нашу совместимость с другими системами НАТО и нашу преданность Североатлантическому альянсу", – приводит издание слова своих источников из военных кругов Испании.

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Испания развернула комплекс NASAMS в Латвии в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что Германия перебросит свой ЗРК Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита НАТО.

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Темы: НАТОоружиеИспания
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