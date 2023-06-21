ЗМІ: Росія двічі атакувала будівлю ГУР в Києві, востаннє – у травні
Росія атакувала будівлю Головного управління розвідки Міноборони України у Києві у березні 2022 року та 29 травня цього року, однак вона не була зруйнована, як запевняв Володимир Путін.
Джерело: The Economist
Дослівно: "Офіцери згадують страх (під час атаки у березні 2022 року - ред.), коли падали ракети, вилітали вікна і обвалювалися напівзруйновані будівлі по краях. Чоловіки, які чекали в приймальні на зустріч зі своїм начальником, впали на підлогу. За мить двері поруч з ними відчинилися, і з них вийшов генерал-майор Кирило Буданов.
"Все в порядку", – пригадує один з них, – пробурмотів Буданов та наказав їм повертатися до роботи. Він обтрусився, надів кашкет і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження".
Деталі: Друга спроба була 29 травня. The Economist повідомляє, що балістичні ракети, крилаті ракети і безпілотники були націлені на офіс глави ГУР на Рибальському острові.
Дослівно: "Вони ледь оминули його і прилеглий автомобільний міст, хоча безпілотники подряпали ще одну будівлю.
Днем пізніше Володимир Путін похвалився "точною" атакою, яка зруйнувала комплекс. Прокремлівські ЗМІ повідомили, що генерала Буданова евакуювали до Німеччини і ввели в кому.
The Economist може підтвердити, що жодне з цих тверджень не відповідає дійсності".
Що цьому передувало:
- Міністерство оборони РФ повідомляло, що Збройні сили РФ завдали авіаударів по "центральних пунктах ухвалення рішень, де планували теракти проти Росії".
- Путін також підтвердив "удар" по штабу військової розвідки України. Пізніше він похвалився, що РФ нібито здатна знищити будь-яку будівлю в центрі Києва.
- Російські пропагандисти поширили фейки про те, що "поранений" глава української розвідки Кирило Буданов нібито перебуває в комі в одній із німецьких клінік. Вони також поширили новину про поранення Буданова, посилаючись на німецьке видання Stern. Проте журнал повідомив, що не публікував таку інформацію, і назвав новину фейком російської пропаганди.
- Буданов після ракетного удару 29 травня заявив, що чергова спроба Росії залякати українців провалилася, усі працюють далі, а "відповідь не забариться".