ЗМІ: Росія двічі атакувала будівлю ГУР в Києві, востаннє – у травні

Росія атакувала будівлю Головного управління розвідки Міноборони України у Києві у березні 2022 року та 29 травня цього року, однак вона не була зруйнована, як запевняв Володимир Путін.

Джерело: The Economist

Дослівно: "Офіцери згадують страх (під час атаки у березні 2022 року - ред.), коли падали ракети, вилітали вікна і обвалювалися напівзруйновані будівлі по краях. Чоловіки, які чекали в приймальні на зустріч зі своїм начальником, впали на підлогу. За мить двері поруч з ними відчинилися, і з них вийшов генерал-майор Кирило Буданов.

"Все в порядку", – пригадує один з них, – пробурмотів Буданов та наказав їм повертатися до роботи. Він обтрусився, надів кашкет і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження".

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Деталі: Друга спроба була 29 травня. The Economist повідомляє, що балістичні ракети, крилаті ракети і безпілотники були націлені на офіс глави ГУР на Рибальському острові.

Дослівно: "Вони ледь оминули його і прилеглий автомобільний міст, хоча безпілотники подряпали ще одну будівлю.

Днем пізніше Володимир Путін похвалився "точною" атакою, яка зруйнувала комплекс. Прокремлівські ЗМІ повідомили, що генерала Буданова евакуювали до Німеччини і ввели в кому.

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The Economist може підтвердити, що жодне з цих тверджень не відповідає дійсності".

Що цьому передувало: