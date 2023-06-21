СМИ: Россия дважды атаковала здание ГУР в Киеве, последний раз – в мае
Россия атаковала здание Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве в марте 2022 года и 29 мая этого года, однако здание не было разрушено, как уверял Владимир Путин.
Источник: The Economist
Дословно: "Офицеры вспоминают страх (во время атаки в марте 2022 года - ред.), когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные здания по краям. Мужчины, ожидавшие в приемной встречи со своим начальником, упали на пол. Через мгновение дверь рядом с ними распахнулась, и из нее вышел генерал-майор Кирилл Буданов.
"Все в порядке", - вспоминает один из них, - пробормотал Буданов и приказал им возвращаться к работе. Он отряхнулся, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения".
Детали: Вторая попытка была 29 мая. The Economist сообщает, что баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники были нацелены на его офис на Рыбальском острове.
Дословно: "Они едва обошли его и близлежащий автомобильный мост, хотя беспилотники поцарапали еще одно здание. Днем позже Владимир Путин похвастался "точной" атакой, которая разрушила комплекс.
Прокремлевские СМИ сообщили, что генерала Буданова эвакуировали в Германию и ввели в кому. The Economist может подтвердить, что ни одно из этих утверждений не соответствует действительности".
Что этому предшествовало:
- Министерство обороны РФ сообщало, что Вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по "центральным пунктам принятия решений, где планировали теракты против России".
- Путин также подтвердил "удар" по штабу военной разведки Украины. Позже он похвастался, что РФ якобы способна уничтожить любое здание в центре Киева.
- Российские пропагандисты распространили фейки о том, что "раненый" глава украинской разведки Кирилл Буданов якобы находится в коме в одной из немецких клиник.Они также распространили новость о ранении Буданова, ссылаясь на немецкое издание Stern. Однако журнал сообщил, что не публиковал такую информацию, и назвал новость фейком российской пропаганды.
- Буданов после ракетного удара 29 мая заявил, что очередная попытка России запугать украинцев провалилась, все работают дальше, а "ответ не заставит себя ждать".