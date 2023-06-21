Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Россия дважды атаковала здание ГУР в Киеве, последний раз – в мае

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 июня 2023, 10:50
СМИ: Россия дважды атаковала здание ГУР в Киеве, последний раз – в мае
Буданова, фото reuters

Россия атаковала здание Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве в марте 2022 года и 29 мая этого года, однако здание не было разрушено, как уверял Владимир Путин.

Источник: The Economist

Дословно: "Офицеры вспоминают страх (во время атаки в марте 2022 года - ред.), когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные здания по краям. Мужчины, ожидавшие в приемной встречи со своим начальником, упали на пол. Через мгновение дверь рядом с ними распахнулась, и из нее вышел генерал-майор Кирилл Буданов. 

"Все в порядке", - вспоминает один из них, - пробормотал Буданов и приказал им возвращаться к работе. Он отряхнулся, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения".

Реклама:

Детали: Вторая попытка была 29 мая. The Economist сообщает, что баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники были нацелены на его офис на Рыбальском острове.

Дословно: "Они едва обошли его и близлежащий автомобильный мост, хотя беспилотники поцарапали еще одно здание. Днем позже Владимир Путин похвастался "точной" атакой, которая разрушила комплекс. 

Прокремлевские СМИ сообщили, что генерала Буданова эвакуировали в Германию и ввели в кому. The Economist может подтвердить, что ни одно из этих утверждений не соответствует действительности".

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Министерство обороны РФ сообщало, что Вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по "центральным пунктам принятия решений, где планировали теракты против России".
  • Путин также подтвердил "удар" по штабу военной разведки Украины. Позже он похвастался, что РФ якобы способна уничтожить любое здание в центре Киева.
  • Российские пропагандисты распространили фейки о том, что "раненый" глава украинской разведки Кирилл Буданов якобы находится в коме в одной из немецких клиник.Они также распространили новость о ранении Буданова, ссылаясь на немецкое издание Stern. Однако журнал сообщил, что не публиковал такую информацию, и назвал новость фейком российской пропаганды.
  • Буданов после ракетного удара 29 мая заявил, что очередная попытка России запугать украинцев провалилась, все работают дальше, а "ответ не заставит себя ждать".

Темы: разведкаБудановракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
разведка
ГУР: Появились самозванцы, которые выдают себя за разведчиков
Британская разведка показала оборонительные укрепления россиян на севере Крыма
ГУР: Передача 11 военнопленных Венгрии превращается в "политический детектив"
Последние новости
15:13
Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины
15:12
Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
15:12
В Херсонской области уровень воды в Днепре вошел в естественное русло
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
Все новости...
Реклама: