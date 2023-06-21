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Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором"

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 11:13

Президент США Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден сказав у Каліфорнії під час виступу на заході зі збору коштів на свою передвиборну кампанію.

За словами американського президента, Сі Цзіньпін сильно обурився, коли США вирішили збити аеростат.

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"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що вона там була.  Ні, я серйозно.  Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося", – зазначив Байден.

Він додав, що аеростат збився з курсу і не мав пролітати там, де його збили, а Сі Цзіньпін про це не знав.

"Коли кулю збили, він був дуже збентежений. Він заперечував, що вона взагалі була там", – сказав Байден.

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Нагадаємо, 18-19 червня з візитом у Китаї перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом, які у Держдепі назвали "змістовними і конструктивними". 

Крім того, Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном. Ці переговори стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року.

Після візиту Блінкена Джо Байден заявив про прогрес у відновленні американо-китайських відносин.

Теми: БайденСі Цзіньпін
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