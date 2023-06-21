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Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором"

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 11:13

Президент США Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Байден сказав у Каліфорнії під час виступу на заході зі збору коштів на свою передвиборну кампанію.

За словами американського президента, Сі Цзіньпін сильно обурився, коли США вирішили збити аеростат.

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що вона там була.  Ні, я серйозно.  Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося", – зазначив Байден.

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Він додав, що аеростат збився з курсу і не мав пролітати там, де його збили, а Сі Цзіньпін про це не знав.

"Коли кулю збили, він був дуже збентежений. Він заперечував, що вона взагалі була там", – сказав Байден.

Нагадаємо, 18-19 червня з візитом у Китаї перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом, які у Держдепі назвали "змістовними і конструктивними". 

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Крім того, Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном. Ці переговори стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року.

Після візиту Блінкена Джо Байден заявив про прогрес у відновленні американо-китайських відносин.

Теми: БайденСі Цзіньпін
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