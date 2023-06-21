Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором"

Президент США Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден сказал в Калифорнии во время выступления на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

По словам американского президента, Си Цзиньпин сильно возмутился, когда США решили сбить аэростат.

"Причина, почему Си Цзиньпин очень возмутился, когда я сбил тот воздушный шар со шпионским оборудованием, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это то, что очень расстраивает диктаторов, когда они не знают, что произошло", – отметил Байден.

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Он добавил, что аэростат сбился с курса и не должен был пролетать там, где его сбили, а Си Цзиньпин об этом не знал.

"Когда шар сбили, он был очень смущен. Он отрицал, что он вообще там был", – сказал Байден.

Напомним, 18-19 июня с визитом в Китае находился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он провел переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом, которые в Госдепе назвали "содержательными и конструктивными".

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Кроме того, Блинкен встретился с Си Цзиньпином. Эти переговоры стали первой встречей такого уровня между США и Китаем с 2018 года.

После визита Блинкена Джо Байден заявил о прогрессе в восстановлении американо-китайских отношений.