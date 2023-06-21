Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором"

Президент США Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда рассказывал о его реакции на сбитый китайский разведывательный аэростат.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден сказал в Калифорнии во время выступления на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

По словам американского президента, Си Цзиньпин сильно возмутился, когда США решили сбить аэростат.

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"Причина, почему Си Цзиньпин очень возмутился, когда я сбил тот воздушный шар со шпионским оборудованием, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это то, что очень расстраивает диктаторов, когда они не знают, что произошло", – отметил Байден.

Он добавил, что аэростат сбился с курса и не должен был пролетать там, где его сбили, а Си Цзиньпин об этом не знал.

"Когда шар сбили, он был очень смущен. Он отрицал, что он вообще там был", – сказал Байден.

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Напомним, 18-19 июня с визитом в Китае находился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он провел переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом, которые в Госдепе назвали "содержательными и конструктивными".

Кроме того, Блинкен встретился с Си Цзиньпином. Эти переговоры стали первой встречей такого уровня между США и Китаем с 2018 года.

После визита Блинкена Джо Байден заявил о прогрессе в восстановлении американо-китайских отношений.