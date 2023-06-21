Директор НАБУ розповів про дзвінок Зеленського після затримання Князєва

Після затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва до директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса зателефонував президент Володимир Зеленський, щоби з'ясувати ситуацію.

Джерело: директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Якщо говорити про мою розмову з президентом, то вона була, після затримання голови Верховного суду та початку обшуків у будівлі ВС. Він мені сам подзвонив і як керівник держави поцікавився, що там відбувається у Верховному суді. Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на одержанні хабаря. Це був весь контекст розмови".

Деталі: На запитання, яка була реакція президента, Кривонос відповів, що глава держави "дуже рівно та зважено до цього поставився", здивування не висловив.

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"Він спитав, у чому там суть. Говорю: це - отримання хабаря. Він каже: "Окей, добре". Не було ніяких емоцій - ні негативних, ні позитивних, чи ще чогось такого. Це була дуже витримана розмова", - зазначив директор НАБУ.

Кривонос зазначив, що слідчі дії у голови ВС відбулися без санкції суду, оскільки обшуки були невідкладні.

На запитання, чи впевнений він, що НАБУ доведе справи Князєва і Лозинського до кінця, Кривонос відповів, що Бюро зібрало достатньо доказів для пред’явлення підозр і так само збере достатньо доказів, щоб вручити обвинувальні акти і направити справи до суду.

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Стосовно того, чи будуть оголошені підозри, власне, представникам адвокатського об’єднання і бізнесмену Костянтину Жеваго, які фігурують у справі як ті, хто платив за ухвалення рішення у справі компанії "Ferrexpo", директор НАБУ зазначив, що на даний час слідство досліджує причетність інших до вчинення цього злочину.

Вирішується питання про кваліфікацію злочину і пред’явлення підозр. Анонсувати коло підозрюваних у цій справі Кривонос відмовився.

Стосовно того, чи правда, що задокументувати корупцію у Верховному суді допомогла агент НАБУ під прикриттям - молода дівчина, яка прийшла працювати в адвокатську компанію Горецького, Кривонос спочатку усміхнувся і сказав "Все неправда", а потім додав, що не може це коментувати.

Як бюро завербувало багаторічного друга Кнзєва нотаріуса Кирила Горбурова, який документував отримання головою ВС хабара, очільник НАБУ коментувати відмовився.

Пряма мова: "Досудове розслідування триває. Про цю частину справи говорити не можу. Навіть, якщо пальці в двері.

Активна фаза документування цього злочину розпочалася наприкінці березня. Тоді ми здобули певні докази ознак злочинної діяльності і вимагання хабара.

Частина людей, які документували цю справу, місяць толком не спали.

Була проведена колосальна робота. Ми дуже переживали, щоб не було витоку інформації, щоб правильно задокументувати і провести слідчі дії. Тобто, це була велика напруга і стрес. Дуже мало людей знали про цю справу.

Навіть ті, хто документував цей злочин, сказали, що вони перевершили самі себе".