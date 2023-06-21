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Директор НАБУ розповів про дзвінок Зеленського після затримання Князєва

Валентина РоманенкоСереда, 21 червня 2023, 11:23
Директор НАБУ розповів про дзвінок Зеленського після затримання Князєва
Семен Кривонос. Фото - Геннадія Мінченка

Після затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва до директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса зателефонував президент Володимир Зеленський, щоби з'ясувати ситуацію.

Джерело: директор НАБУ Семен Кривонос в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Якщо говорити про мою розмову з президентом, то вона була, після затримання голови Верховного суду та початку обшуків у будівлі ВС. Він мені сам подзвонив і як керівник держави поцікавився, що там відбувається у Верховному суді. Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на одержанні хабаря. Це був весь контекст розмови".

Деталі: На запитання, яка була реакція президента, Кривонос відповів, що глава держави "дуже рівно та зважено до цього поставився", здивування не висловив.

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"Він спитав, у чому там суть. Говорю: це - отримання хабаря. Він каже: "Окей, добре". Не було ніяких емоцій - ні негативних, ні позитивних, чи ще чогось такого. Це була дуже витримана розмова", - зазначив директор НАБУ.

Кривонос зазначив, що слідчі дії у голови ВС відбулися без санкції суду, оскільки обшуки були невідкладні.

На запитання, чи впевнений він, що НАБУ доведе справи Князєва і Лозинського до кінця, Кривонос відповів, що Бюро зібрало достатньо доказів для пред’явлення підозр і так само збере достатньо доказів, щоб вручити обвинувальні акти і направити справи до суду.

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Стосовно того, чи будуть оголошені підозри, власне, представникам адвокатського об’єднання і бізнесмену Костянтину Жеваго, які фігурують у справі як ті, хто платив за ухвалення рішення у справі компанії "Ferrexpo", директор НАБУ зазначив, що на даний час слідство досліджує  причетність  інших до вчинення цього злочину.

Вирішується питання про кваліфікацію злочину і пред’явлення  підозр. Анонсувати коло підозрюваних у цій справі Кривонос відмовився.

Стосовно того, чи правда, що задокументувати корупцію у Верховному суді допомогла агент НАБУ під прикриттям - молода дівчина, яка прийшла працювати в адвокатську компанію Горецького, Кривонос спочатку усміхнувся і сказав "Все неправда", а потім додав, що не може це коментувати.

Як бюро завербувало багаторічного друга Кнзєва нотаріуса Кирила Горбурова, який документував отримання головою ВС хабара, очільник НАБУ коментувати відмовився.

Пряма мова: "Досудове розслідування триває. Про цю частину справи говорити не можу. Навіть, якщо пальці в двері.

Активна фаза документування цього злочину розпочалася наприкінці березня. Тоді ми здобули  певні докази ознак злочинної діяльності і вимагання хабара.

Частина людей, які документували цю справу, місяць толком не спали.

Була проведена колосальна робота. Ми дуже переживали, щоб не було витоку інформації, щоб правильно задокументувати і провести слідчі дії. Тобто, це була велика напруга і  стрес. Дуже мало людей знали про цю справу.

Навіть ті, хто документував цей злочин, сказали, що вони перевершили самі себе".

Теми: НАБУВерховний судхабарКнязєв Всеволод
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