Верховний суд остаточно звільнив свого ексголову Князєва з посади судді
Велика палата Верховного суду залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва, якого антикорупційні органи підозрюють в отриманні 3-мільйонного хабаря, з посади судді Верховного суду.
Джерело: пресслужба ВС
Деталі: 18 липня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення, яким залишила без змін рішення Першої дисциплінарної палати ВРП від 17 червня 2024 року про притягнення Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про його звільнення з посади судді ВС.
15 серпня Князєв оскаржив це рішення ВРП до Великої палати Верховного суду.
За результатами розгляду касаційної скарги 12 грудня Велика палата ВС ухвалила рішення –залишити без змін рішення ВРП про звільнення Князєва.
Рішення є остаточним.
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Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит"Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.
- В січні 2024 року Всеволод Князєв, за якого внесли 18,16 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора.