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Верховний суд остаточно звільнив свого ексголову Князєва з посади судді

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 грудня 2024, 19:01
Верховний суд остаточно звільнив свого ексголову Князєва з посади судді
ВСЕВОЛОД КНЯЗЄВ. ФОТО: SUD.UA

Велика палата Верховного суду залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва, якого антикорупційні органи підозрюють в отриманні 3-мільйонного хабаря, з посади судді Верховного суду.

Джерело: пресслужба ВС

Деталі: 18 липня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення, яким залишила без змін рішення Першої дисциплінарної палати ВРП від 17 червня 2024 року про притягнення Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про його звільнення з посади судді ВС.

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15 серпня Князєв оскаржив це рішення ВРП до Великої палати Верховного суду.

За результатами розгляду касаційної скарги 12 грудня Велика палата ВС ухвалила рішення –залишити без змін рішення ВРП про звільнення Князєва.

Рішення є остаточним.

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Знати більше: "Чорний день в історії суду". Що відомо про справу голови Верховного Суду Князєва 

Передісторія:

Князєв ВсеволодВерховний суд
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