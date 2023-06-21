Директор НАБУ рассказал о звонке Зеленского после задержания Князева

После задержания председателя Верховного суда Всеволода Князева директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу позвонил президент Владимир Зеленский, чтобы выяснить ситуацию.

Источник: директор НАБУ Семен Кривонос в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Если говорить о моем разговоре с президентом, то он был, после задержания главы Верховного суда и начала обысков в здании ВС. Он мне сам позвонил и как руководитель государства поинтересовался, что там происходит в Верховном суде. Я сообщил президенту, что задержан руководитель судебной ветви власти на получении взятки. Это был весь контекст разговора".

Детали: На вопрос, какова была реакция президента, Кривонос ответил, что глава государства "очень ровно и взвешенно к этому отнесся", удивление не выразил.

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"Он спросил, в чем там суть. Говорю: это - получение взятки. Он говорит: "Окей, хорошо". Не было никаких эмоций - ни негативных, ни позитивных, или еще чего-то такого. Это был очень выдержанный разговор", - отметил директор НАБУ.

Кривонос отметил, что следственные действия у главы ВС состоялись без санкции суда, поскольку обыски были неотложными.

На вопрос, уверен ли он, что НАБУ доведет дела Князева и Лозинского до конца, Кривонос ответил, что Бюро собрало достаточно доказательств для предъявления подозрений и так же соберет достаточно доказательств, чтобы вручить обвинительные акты и направить дела в суд.

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Относительно того, будут ли объявлены подозрения, собственно, представителям адвокатского объединения и бизнесмену Константину Жеваго, которые фигурируют в деле как те, кто платил за принятие решения по делу компании "Ferrexpo", директор НАБУ отметил, что в настоящее время следствие исследует причастность других к совершению этого преступления.

Решается вопрос о квалификации преступления и предъявлении подозрений. Анонсировать круг подозреваемых по этому делу Кривонос отказался.

Относительно того, правда ли, что задокументировать коррупцию в Верховном суде помогла агент НАБУ под прикрытием - молодая девушка, которая пришла работать в адвокатскую компанию Горецкого, Кривонос сначала улыбнулся и сказал "Все неправда", а потом добавил, что не может это комментировать.

Как бюро завербовало многолетнего друга Князева нотариуса Кирилла Горбурова, который документировал получение главой ВС взятки, глава НАБУ комментировать отказался.

Прямая речь: "Досудебное расследование продолжается. Об этой части дела говорить не могу. Даже если пальцы в дверь.

Активная фаза документирования этого преступления началась в конце марта. Тогда мы получили определенные доказательства признаков преступной деятельности и вымогательства взятки.

Часть людей, которые документировали это дело, месяц толком не спали.

Была проведена колоссальная работа. Мы очень переживали, чтобы не было утечки информации, чтобы правильно задокументировать и провести следственные действия. То есть, это было большое напряжение и стресс. Очень мало людей знали об этом деле.

Даже те, кто документировал это преступление, сказали, что они превзошли сами себя".