У Білорусі перебувають понад 700 українських дітей – Червоний Хрест країни

Білоруський Червоний Хрест повідомляє, що в країні перебувають понад 700 дітей з України.

Джерело: Белта з посиланням на заяву генерального секретаря білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова

Пряма мова Шевцова: "Цього року для того, щоб зробити велике охоплення, ми вирішили не безпосередньо оздоровлювати дітей у санаторіях, а виділити кошти сім'ям, які виховують дітей з України. Допомога складе Br600 (білоруських рублів - ред.), її отримають понад 700 дітей".

Деталі: За його словами, починаючи з 2017 року по 2019 рік за допомогою Міжнародного Комітету Червоного Хреста з України "оздоровлювалося" в Білорусі в середньому близько 30 дітей на рік. У 2020 році вдалося "оздоровити" близько 50 осіб. Минулого року, за його словами, Білорусь прийняла 87 дітей з України.

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