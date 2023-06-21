У Білорусі перебувають понад 700 українських дітей – Червоний Хрест країни

Білоруський Червоний Хрест повідомляє, що в країні перебувають понад 700 дітей з України.

Джерело: Белта з посиланням на заяву генерального секретаря білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова

Пряма мова Шевцова: "Цього року для того, щоб зробити велике охоплення, ми вирішили не безпосередньо оздоровлювати дітей у санаторіях, а виділити кошти сім'ям, які виховують дітей з України. Допомога складе Br600 (білоруських рублів - ред.), її отримають понад 700 дітей".

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Деталі: За його словами, починаючи з 2017 року по 2019 рік за допомогою Міжнародного Комітету Червоного Хреста з України "оздоровлювалося" в Білорусі в середньому близько 30 дітей на рік. У 2020 році вдалося "оздоровити" близько 50 осіб. Минулого року, за його словами, Білорусь прийняла 87 дітей з України.

Що цьому передувало:

20 червня активіст із Білорусі повідомив, що самопроголошений лідер Олександр Лукашенко дав згоду на організацію "оздоровлення дітей із постраждалих регіонів Донбасу в білоруських таборах і санаторіях". За його словами, отримавши згоду Лукашенка, активісти почали опрацьовувати "механізми надання допомоги".

Раніше білоруська опозиція повідомляла, що в Білорусь депортували понад 2 тисячі українських дітей. За їхніми даними, Лукашенко особисто підписує документи, пов'язані зі здійсненням воєнного злочину.