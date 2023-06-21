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В Беларуси находятся более 700 украинских детей – Красный Крест страны

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 июня 2023, 12:19
В Беларуси находятся более 700 украинских детей – Красный Крест страны
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА КРЫМСОС

Белорусский Красный Крест сообщает, что в стране находятся более 700 детей из Украины.

Источник: Белта со ссылкой на заявление генеральный секретарь белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова

Прямая речь Шевцова: "В этом году для того, чтобы сделать большой охват, мы решили не напрямую оздоравливать детей в санаториях, а выделить денежные средства семьям, которые воспитывают детей из Украины. Помощь составит Br600 (белорусских рублей – ред.), ее получат более 700 детей".

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Детали: По его словами, начиная с 2017 года по 2019 год при помощи Международного Комитета Красного Креста из Украины "оздоравливалось" в Беларуси в среднем около 30 детей в год. В 2020 году удалось "оздоровить" около 50 человек. В прошлом году, по его словами, Беларусь приняла 87 детей из Украины.

Что этому предшествовало: 

  • 20 июня активист из Беларуси сообщил, что самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко дал согласие на организацию "оздоровления детей из пострадавших регионов Донбасса в белорусских лагерях и санаториях". По его словам, получив согласие Лукашенка, активисты начали прорабатывать "механизмы оказания помощи".
  • Ранее белорусская оппозиция сообщала, что в Беларусь депортировали более 2 тысяч украинских детей. По их данным, Лукашенко лично подписывает документы, связанные с осуществлением военного преступления.

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Темы: Беларусьдетивоенные преступлениядепортация
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