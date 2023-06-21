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Захисники назвали причини посилення штурмів росіян на лиманському та куп’янському напрямках

Ольга Кириленко, Станіслав ПогоріловСереда, 21 червня 2023, 12:27
Захисники назвали причини посилення штурмів росіян на лиманському та куп’янському напрямках
Фото: Getty Images

Російські загарбники посилили штурми на лиманському та куп’янському напрямках, щоб відтягнути сили захисників від дороги постачання та вийти на адмінкордон Луганщини.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в НГУ

Деталі: Зокрема, за даними джерел в одному з підрозділів НГУ, вдень, 20 червня, росіяни посилено штурмували українські позиції на Лиманському напрямку. Особливо в районі Діброви (12 км на схід від деокупованого Ямполя) та Серебрянського лісництва. "Від незначної частини позицій одному з новосформованих і не надто підготовлених  підрозділів ЗСУ довелося відступити", - твержять джерела.

При цьому російські загарбники тиснуть по всій лінії від Куп‘янська до Лимана останні кілька тижнів.

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Деякі військові припускають, що в такий спосіб окупанти хочуть відтягнути на цю ділянку фронту українські підрозділи, які наступають по флангах на Бахмутському напрямку.

Втім, джерела УП переконують, що мотивація дещо інша.

Так, росіяни наступають на Куп‘янськ, аби відсунути лінію фронту від дороги, яке йде через окуповані Троїцьке та Сватове й слугує для них основною дорогою постачання.

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А на Лиман і навколишні населені пункти – щоб відвоювати села Луганщини (Макіївка, Невське, тощо) і знову вийти на адмінмежі Луганської області.

Що було раніше:

За даними Генштабу ЗСУ, за добу на куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове  на Харківщині.

На лиманському напрямку противник проводив наступальні дії в напрямку Кремінна - Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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