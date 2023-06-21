Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники назвали причини посилення штурмів росіян на лиманському та куп’янському напрямках

Ольга Кириленко, Станіслав ПогоріловСереда, 21 червня 2023, 12:27
Захисники назвали причини посилення штурмів росіян на лиманському та куп’янському напрямках
Фото: Getty Images

Російські загарбники посилили штурми на лиманському та куп’янському напрямках, щоб відтягнути сили захисників від дороги постачання та вийти на адмінкордон Луганщини.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в НГУ

Деталі: Зокрема, за даними джерел в одному з підрозділів НГУ, вдень, 20 червня, росіяни посилено штурмували українські позиції на Лиманському напрямку. Особливо в районі Діброви (12 км на схід від деокупованого Ямполя) та Серебрянського лісництва. "Від незначної частини позицій одному з новосформованих і не надто підготовлених  підрозділів ЗСУ довелося відступити", - твержять джерела.

Реклама:

При цьому російські загарбники тиснуть по всій лінії від Куп‘янська до Лимана останні кілька тижнів.

Деякі військові припускають, що в такий спосіб окупанти хочуть відтягнути на цю ділянку фронту українські підрозділи, які наступають по флангах на Бахмутському напрямку.

Втім, джерела УП переконують, що мотивація дещо інша.

ВІДЕО ДНЯ

Так, росіяни наступають на Куп‘янськ, аби відсунути лінію фронту від дороги, яке йде через окуповані Троїцьке та Сватове й слугує для них основною дорогою постачання.

А на Лиман і навколишні населені пункти – щоб відвоювати села Луганщини (Макіївка, Невське, тощо) і знову вийти на адмінмежі Луганської області.

Що було раніше:

За даними Генштабу ЗСУ, за добу на куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове  на Харківщині.

На лиманському напрямку противник проводив наступальні дії в напрямку Кремінна - Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Теми: війнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
війна
На Таврійському напрямку захисники знищили ще понад пів сотні загарбників – Тарнавський
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: