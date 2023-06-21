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Защитники назвали причины усиления штурмов россиян на лиманском и купянском направлениях

Ольга Кириленко, Станислав ПогориловСреда, 21 июня 2023, 12:27
Защитники назвали причины усиления штурмов россиян на лиманском и купянском направлениях
Фото: Getty Images

Российские захватчики усилили штурмы на лиманском и купянском направлениях, чтобы оттянуть силы защитников от дороги снабжения и выйти на админграницу Луганщины.

Источник: собеседники "Украинской правды" в НГУ

Детали: В частности, по данным источников в одном из подразделений НГУ, днем, 20 июня, россияне усиленно штурмовали украинские позиции на Лиманском направлении. Особенно в районе Дибровы (12 км к востоку от деоккупированного Ямполя) и Серебрянского лесничества. "От незначительной части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить", - утверждают источники.

При этом российские захватчики давят по всей линии от Купянска до Лимана последние несколько недель.

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Некоторые военные предполагают, что таким образом оккупанты хотят оттянуть на этот участок фронта украинские подразделения, которые наступают по флангам на Бахмутском направлении.

Впрочем, источники УП утверждают, что мотивация несколько иная.

Так, россияне наступают на Купянск, чтобы отодвинуть линию фронта от дороги, которая идет через оккупированные Троицкое и Сватово и служит для них основной дорогой снабжения.

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А на Лиман и окружающие населенные пункты - чтобы отвоевать села Луганщины (Макеевка, Невское и т.д.) и снова выйти на админграницы Луганской области.

Что предшествовало:

По данным Генштаба ВСУ, за сутки на купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Колодязное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое на Харьковщине.

На лиманском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Кременная - Ямполовка. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

Темы: войнаРосcияУкраина
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