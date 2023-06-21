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США виділяють $1,3 млрд фінансової допомоги Україні

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 12:54

США виділять Україні $1,3 мільярда доларів фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.

Про це під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда".

"Поки Росія продовжує руйнувати, ми тут, щоб допомогти Україні відбудувати життя, відбудувати країну, відбудувати її майбутнє", – заявив Блінкен.

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За його словами, США інвестують 520 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні модернізувати  її енергосистему.

21 червня у Лондоні стартувала міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference).

Раніше під час виступу на конференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК може оголосити усну проміжну оцінку щодо виконання Україною "кандидатських" рекомендацій вже у середу 21 червня. 

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Теми: СШАУкраїна
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