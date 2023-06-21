США выделяют $1,3 млрд финансовой помощи Украине

США выделят Украине $1,3 миллиарда долларов финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности.

Об этом во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда".

"Пока Россия продолжает разрушать, мы здесь, чтобы помочь Украине отстроить жизнь, отстроить страну, отстроить ее будущее", – заявил Блинкен.

По его словам, США инвестируют 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине модернизировать ее энергосистему.

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21 июня в Лондоне стартовала международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).

Ранее во время выступления на конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК может объявить устную промежуточную оценку по выполнению Украиной "кандидатских" рекомендаций уже в среду 21 июня.