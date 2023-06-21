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ГУР: З’явились ошуканці, які видають себе за розвідників

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 червня 2023, 14:10
ГУР: З’явились ошуканці, які видають себе за розвідників
ГУР, FACEBOOK РОЗВІДКИ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про появу в інформаційному просторі людей, які видають себе за співробітників ГУР, хоча насправді не мають жодного відношення до відомства.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки 

Дослівно: "ГУР МО фіксує випадки появи в інформаційному просторі осіб, які публічно репрезентують себе начебто співробітниками української воєнної розвідки, але в дійсності не мають до ГУР МО України жодного відношення.

Відповідна поведінка використовується для самопіару, але водночас створює серйозні ризики для інформаційної безпеки держави".

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Деталі: У ГУР нагадують, що офіційні коментарі та інформування суспільства від імені Головного управління розвідки надають лише визначені відповідними посадовими обов'язками особи.

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Теми: розвідкашахрайствоЗМІ
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