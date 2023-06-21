ГУР: З’явились ошуканці, які видають себе за розвідників
Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про появу в інформаційному просторі людей, які видають себе за співробітників ГУР, хоча насправді не мають жодного відношення до відомства.
Джерело: пресслужба Головного управління розвідки
Дослівно: "ГУР МО фіксує випадки появи в інформаційному просторі осіб, які публічно репрезентують себе начебто співробітниками української воєнної розвідки, але в дійсності не мають до ГУР МО України жодного відношення.
Відповідна поведінка використовується для самопіару, але водночас створює серйозні ризики для інформаційної безпеки держави".
Деталі: У ГУР нагадують, що офіційні коментарі та інформування суспільства від імені Головного управління розвідки надають лише визначені відповідними посадовими обов'язками особи.