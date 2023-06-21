Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР: Появились самозванцы, которые выдают себя за разведчиков

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 июня 2023, 14:10
ГУР: Появились самозванцы, которые выдают себя за разведчиков
ГУР, FACEBOOK РАЗВЕДКИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает о появлении в информационном пространстве людей, которые выдают себя за сотрудников ГУР, хотя на самом деле не имеют никакого отношения к ведомству.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки 

Дословно: "ГУР МО фиксирует случаи появления в информационном пространстве лиц, которые публично представляют себя якобы сотрудниками украинской военной разведки, но в действительности не имеют к ГУР МО Украины никакого отношения.

Соответствующее поведение используется для самопиара, но одновременно создает серьезные риски для информационной безопасности государства".

Реклама:

Детали: В ГУР напоминают, что официальные комментарии и информирование общества от имени Главного управления разведки предоставляют только определенные соответствующими должностными обязанностями лица.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разведкамошенничествоСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
разведка
СМИ: Россия дважды атаковала здание ГУР в Киеве, последний раз – в мае
Британская разведка показала оборонительные укрепления россиян на севере Крыма
ГУР: Передача 11 военнопленных Венгрии превращается в "политический детектив"
Последние новости
15:13
Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины
15:12
Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
15:12
В Херсонской области уровень воды в Днепре вошел в естественное русло
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
Все новости...
Реклама: