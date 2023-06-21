ГУР: Появились самозванцы, которые выдают себя за разведчиков

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает о появлении в информационном пространстве людей, которые выдают себя за сотрудников ГУР, хотя на самом деле не имеют никакого отношения к ведомству.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки

Дословно: "ГУР МО фиксирует случаи появления в информационном пространстве лиц, которые публично представляют себя якобы сотрудниками украинской военной разведки, но в действительности не имеют к ГУР МО Украины никакого отношения.

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Соответствующее поведение используется для самопиара, но одновременно создает серьезные риски для информационной безопасности государства".

Детали: В ГУР напоминают, что официальные комментарии и информирование общества от имени Главного управления разведки предоставляют только определенные соответствующими должностными обязанностями лица.