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Росія створює "філіал" Чорноморського флоту у Маріуполі – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 червня 2023, 15:10
Росія створює філіал Чорноморського флоту у Маріуполі – ЦНС
ФОТО: WIKIPEDIA

У складі Чорноморського флоту Росії створюється Азовський військово-морський район, штаб якого знаходитиметься в окупованому Маріуполі.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Деталі: За інформацією ЦНС, завершення організаційних заходів та перебазування корабельного складу флоту заплановано до 1 липня.

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Спротив повідомляє, що окупанти планують укомплектувати Азовський ВМР за рахунок корабельного складу Чорноморського флоту та Каспійської флотилії ВМФ РФ.  

Всього у складі Азовського ВМР перебуватиме вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 суден забезпечення. Зокрема, йдеться про малі ракетні кораблі "Циклон", "Аскольд", які проходять випробування, "Амур", який ще будується, морський тральщик "Ковровец" та інші кораблі.

ЦНС повідомляє, що сумарний ракетний залп трьох малих ракетних кораблів – 24 КРМБ типу "Калібр".

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Дослівно: "Центр національного спротиву звертається до представників російських окупаційних військ, зокрема до тих, яких включено до сил та засобів Азовського ВМР: крім викладеної інформації, наше підпілля отримало, наприклад, списки особового складу.

Зважаючи на це, наш сигнал доволі простий: користайтесь гарячою лінією "Хочу жить" для безпечної здачі в полон".

Теми: флотРосіяМаріупольАзовське море
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