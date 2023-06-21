Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия создает "филиал" Черноморского флота в Мариуполе – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 июня 2023, 15:10
Россия создает филиал Черноморского флота в Мариуполе – ЦНС
ФОТО: WIKIPEDIA

В составе Черноморского флота России создается Азовский военно-морской район, штаб которого будет находиться в оккупированном Мариуполе.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Детали: По информации ЦНС, завершение организационных мероприятий и перебазирование корабельного состава флота запланировано до 1 июля.

Реклама:

Сопротивление сообщает, что оккупанты планируют укомплектовать Азовский ВМР за счет корабельного состава Черноморского флота и Каспийской флотилии ВМФ РФ.  

Всего в составе Азовского ВМР будет находиться восемь боевых кораблей и катеров, а также 16 судов обеспечения. В частности, речь идет о малых ракетных кораблях "Циклон", "Аскольд", которые проходят испытания, "Амур", который еще строится, морской тральщик "Ковровец" и другие корабли.

ЦНС сообщает, что суммарный ракетный залп трех малых ракетных кораблей - 24 КРМБ типа "Калибр".

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Центр национального сопротивления обращается к представителям российских оккупационных войск, в частности к тем, которые включены в силы и средства Азовского ВМР: кроме изложенной информации, наше подполье получило, например, списки личного состава.

Учитывая это, наш сигнал довольно прост: пользуйтесь горячей линией "Хочу жить" для безопасной сдачи в плен".

Темы: флотРосcияМариупольАзовское море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Пентагон ответил Шойгу, который боится ударов HIMARS и Storm Shadow по Крыму
ГУР: Появились самозванцы, которые выдают себя за разведчиков
Зеленский о ядерных угрозах Путина: Не думаю, что он готов, потому что любит жизнь
Защитники назвали причины усиления штурмов россиян на лиманском и купянском направлениях
Последние новости
00:10
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: