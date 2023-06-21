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Россия создает "филиал" Черноморского флота в Мариуполе – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 июня 2023, 15:10
Россия создает филиал Черноморского флота в Мариуполе – ЦНС
ФОТО: WIKIPEDIA

В составе Черноморского флота России создается Азовский военно-морской район, штаб которого будет находиться в оккупированном Мариуполе.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Детали: По информации ЦНС, завершение организационных мероприятий и перебазирование корабельного состава флота запланировано до 1 июля.

Сопротивление сообщает, что оккупанты планируют укомплектовать Азовский ВМР за счет корабельного состава Черноморского флота и Каспийской флотилии ВМФ РФ.  

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Всего в составе Азовского ВМР будет находиться восемь боевых кораблей и катеров, а также 16 судов обеспечения. В частности, речь идет о малых ракетных кораблях "Циклон", "Аскольд", которые проходят испытания, "Амур", который еще строится, морской тральщик "Ковровец" и другие корабли.

ЦНС сообщает, что суммарный ракетный залп трех малых ракетных кораблей - 24 КРМБ типа "Калибр".

Дословно: "Центр национального сопротивления обращается к представителям российских оккупационных войск, в частности к тем, которые включены в силы и средства Азовского ВМР: кроме изложенной информации, наше подполье получило, например, списки личного состава.

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Учитывая это, наш сигнал довольно прост: пользуйтесь горячей линией "Хочу жить" для безопасной сдачи в плен".

Темы: флотРосcияМариупольАзовское море
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