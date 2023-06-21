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Посли ЄС підтримали збільшення фонду, з якого допомагають Україні зброєю

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 15:33

Комітет постійних представників країн ЄС схвалив збільшення на 3,5 млрд євро Європейського фонду миру, який, зокрема, використовується і для військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні посли ЄС схвалили виділення додаткових 3,5 мільярдів євро (у цінах 2018 року) до Європейського фонду миру. Це рішення підтверджує відданість ЄС підтримці своїх партнерів у сфері безпеки і оборони" – йдеться у повідомленні шведського головування у Раді ЄС у Twitter.

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Як заявляв голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, "переважна більшість" держав-членів Європейського Союзу підтримують пропозицію збільшення Європейського фонду миру.

Європейський фонд миру – це позабюджетний інструмент, загальний обсяг якого наразі становить майже 8 мільярдів євро. Із нього державам-членам ЄС компенсують частину військових витрат, які вони передають Україні. Загалом із фонду вже витрачено близько 4,6 мільярда євро на військову допомогу Україні.

Водночас завдяки Європейському фонду миру ЄС підтримує й багато інших країн, як-то Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.

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Раніше Угорщина заблокувала черговий транш у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру. Голова угорського МЗС Петер Сійярто дав зрозуміти, що все це відбувається виключно через внесення Україною угорського OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Теми: ЄСУкраїназброя
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