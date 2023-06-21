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Послы ЕС поддержали увеличение фонда, из которого помогают Украине оружием

"Европейская правда"Среда, 21 июня 2023, 15:33

Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил увеличение на 3,5 млрд евро Европейского фонда мира, который, в частности, используется и для военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных 3,5 миллиардов евро (в ценах 2018 года) в Европейский фонд мира. Это решение подтверждает приверженность ЕС поддержке своих партнеров в сфере безопасности и обороны", – говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.

Как заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, "подавляющее большинство" государств-членов Европейского Союза поддерживают предложение увеличения Европейского фонда мира.

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Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, общий объем которого сейчас составляет почти 8 миллиардов евро. Из него государствам-членам ЕС компенсируют часть военных расходов, которые они передают Украине. Всего из фонда уже потрачено около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.

В то же время благодаря Европейскому фонду мира ЕС поддерживает и многие другие страны, такие как Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.

Ранее Венгрия заблокировала очередной транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Глава венгерского МИД Петер Сийярто дал понять, что все это происходит исключительно из-за внесения Украиной венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

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Темы: ЕСУкраинаоружие
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