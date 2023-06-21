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"Четвертий пішов": ще один спеціаліст із благоустрою в столичній РДА погорів на хабарах

Валентина РоманенкоСереда, 21 червня 2023, 15:54
Четвертий пішов: ще один спеціаліст із благоустрою в столичній РДА погорів на хабарах
фото поліції

За систематичні побори з торговців стихійного ринку у Києві затримали працівника відділу з питань благоустрою Дніпровської районної державної адміністрації.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, 32-річний головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища РДА у змові із 41-річним іноземцем організував та впровадив злочинну схему отримання незаконної вигоди.

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За не перешкоджання стихійній торгівлі з продажу фруктів та овочів посадовець вимагав у підприємця щомісячний платіж у сумі 15 000 гривень. У разі ж відмови від надання грошових коштів підприємця попередили про демонтаж його торгівельних точок. В одному випадку у нього також вилучили продукцію та повернули її після отримання коштів.

У межах слідства правоохоронці задокументували декілька епізодів одержання посадовцем неправомірної вигоди через посередника.

Під час одержання чергового траншу посадовця та його довірену особу затримали.

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Зараз вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів. Встановлюється коло осіб, причетних до корупційного правопорушення.

Водночас прокуратура зазначає, що посадові особи вказаного підрозділу РДА упродовж травня-червня вже тричі були викриті прокуратурою на одержанні неправомірної вигоди.

Так начальник вказаного відділу вимагав хабар за "дозвіл" на здійснення стихійної торгівлі, виконувач обов’язків начальника відділу - за "дозвіл" на функціонування СТО, а головний спеціаліст цього відділу - за "дозвіл" на розміщення кав’ярні.

Теми: Київкорупція
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