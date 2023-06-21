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"Четвертий пішов": ще один спеціаліст із благоустрою в столичній РДА погорів на хабарах

Валентина РоманенкоСереда, 21 червня 2023, 15:54
Четвертий пішов: ще один спеціаліст із благоустрою в столичній РДА погорів на хабарах
фото поліції

За систематичні побори з торговців стихійного ринку у Києві затримали працівника відділу з питань благоустрою Дніпровської районної державної адміністрації.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, 32-річний головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища РДА у змові із 41-річним іноземцем організував та впровадив злочинну схему отримання незаконної вигоди.

 

За не перешкоджання стихійній торгівлі з продажу фруктів та овочів посадовець вимагав у підприємця щомісячний платіж у сумі 15 000 гривень. У разі ж відмови від надання грошових коштів підприємця попередили про демонтаж його торгівельних точок. В одному випадку у нього також вилучили продукцію та повернули її після отримання коштів.

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У межах слідства правоохоронці задокументували декілька епізодів одержання посадовцем неправомірної вигоди через посередника.

Під час одержання чергового траншу посадовця та його довірену особу затримали.

 

Зараз вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів. Встановлюється коло осіб, причетних до корупційного правопорушення.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас прокуратура зазначає, що посадові особи вказаного підрозділу РДА упродовж травня-червня вже тричі були викриті прокуратурою на одержанні неправомірної вигоди.

Так начальник вказаного відділу вимагав хабар за "дозвіл" на здійснення стихійної торгівлі, виконувач обов’язків начальника відділу - за "дозвіл" на функціонування СТО, а головний спеціаліст цього відділу - за "дозвіл" на розміщення кав’ярні.

Теми: Київкорупція
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