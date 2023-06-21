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"Четвертый ушел": еще один специалист по благоустройству в столичной РГА погорел на взятках

Валентина РоманенкоСреда, 21 июня 2023, 15:54
Четвертый ушел: еще один специалист по благоустройству в столичной РГА погорел на взятках

За систематические поборы с торговцев стихийного рынка в Киеве задержан работник отдела по вопросам благоустройства Днепровской районной государственной администрации.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Детали: Согласно материалам следствия, 32-летний главный специалист отдела по вопросам благоустройства и контроля за охраной природной среды РГА в сговоре с 41-летним иностранцем организовал преступную схему получения незаконной выгоды.

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За не препятствование стихийной торговли по продаже фруктов и овощей чиновник требовал у предпринимателя ежемесячный платеж в сумме 15 000 гривен. В случае же отказа от предоставления денежных средств предпринимателя предупредили о демонтаже его торговых точек. В одном случае у него также изъяли продукцию и вернули ее после получения средств.

В рамках следствия правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения должностным лицом неправомерной выгоды через посредника.

Во время получения очередного транша чиновника и его доверенное лицо задержали.

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Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливается круг лиц, причастных к коррупционному правонарушению.

В то же время прокуратура отмечает, что должностные лица указанного подразделения РГА в течение мая-июня уже трижды были разоблачены прокуратурой на получении неправомерной выгоды.

Так начальник указанного отдела требовал взятку за "разрешение" на осуществление стихийной торговли, исполняющий обязанности начальника отдела - за "разрешение" на функционирование СТО, а главный специалист этого отдела - за "разрешение" на размещение кафе.

Темы: Киевкоррупция
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