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Китай відповів Байдену на "диктатора Сі"

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 16:45

Китай заявив, що президент США Джо Байден здійснив "публічну політичну провокацію", назвавши свого китайського колегу Сі Цзіньпіна "диктатором".

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, її цитує агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

На черговому брифінгу в Пекіні в середу речниця назвала коментарі американського лідера "безвідповідальними". 

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"Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією", – сказала вона.

У вівторок Байден заявив на благодійному заході в Каліфорнії, що китайський лідер був приголомшений шпигунською кулею, яка пролетіла над США на початку цього року, і сказав, що "він не знав, що вона там була". 

"Це і є найбільшим збентеженням для диктаторів – коли вони не знають, що сталося", – сказав Байден.

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Коментарі президента США і відповідь Китаю показують, наскільки крихкими залишаються зв'язки між найбільшими економіками світу, які мають фундаментальні розбіжності з питань, які охоплюють права людини і технології, а також торгівлю і продаж зброї Тайваню. 

Нагадаємо, 18-19 червня з візитом у Китаї перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом, які у Держдепі назвали "змістовними і конструктивними". 

Крім того, Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном. Ці переговори стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року.

Теми: БайденСі ЦзіньпінКитайСША
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