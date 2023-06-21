Китай ответил Байдену на "диктатора Си"

Китай заявил, что президент США Джо Байден совершил "публичную политическую провокацию", назвав своего китайского коллегу Си Цзиньпина "диктатором".

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, ее цитирует агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

На очередном брифинге в Пекине в среду пресс-секретарь назвала комментарии американского лидера "безответственными".

"Это противоречит основным фактам и дипломатическим протоколам, серьезно нарушает политическое достоинство Китая и является публичной политической провокацией", – сказала она.

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Во вторник Байден заявил на благотворительном мероприятии в Калифорнии, что китайский лидер был ошеломлен шпионской пулей, которая пролетела над США в начале этого года, и сказал, что "он не знал, что она там была".

"Это и является самым большим смущением для диктаторов – когда они не знают, что произошло", – сказал Байден.

Комментарии президента США и ответ Китая показывают, насколько хрупкими остаются связи между крупнейшими экономиками мира, которые имеют фундаментальные разногласия по вопросам, охватывающим права человека и технологии, а также торговлю и продажу оружия Тайваню.

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Напомним, 18-19 июня с визитом в Китае находился госсекретарь США Энтони Блинкен. Он провел переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом, которые в Госдепе назвали "содержательными и конструктивными".

Кроме того, Блинкен встретился с Си Цзиньпином. Эти переговоры стали первой встречей такого уровня между США и Китаем с 2018 года.