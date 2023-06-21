Латвія передасть Україні всі свої вертольоти

Латвія ухвалила політичне рішення передати Україні всі вертольоти, які є в розпорядженні її збройних сил.

Про це на Конференції з питань відбудови України в Лондоні в середу заявив латвійський прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш, передає кореспондент "Європейської правди".

Каріньш згадав, що його уряд ухвалив рішення надати Україні військову допомогу ще в листопаді-грудні 2021 року, коли про загрозу повномасштабного вторгнення РФ почали активно говорити – причому перші ПЗРК Stinger прибули в Україну за день до початку повномасштабного вторгнення.

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"Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на різноманітну допомогу Україні, зокрема 1% – на військову допомогу. Усі наші ракети Stinger тепер в Україні. У нас був парк гелікоптерів – останні з них ще перефарбовують, щоб їх можна було використовувати – останні з них підуть в Україну", – додав він.

Також латвійський прем’єр зазначив, що його країна забезпечує навчання близько 3000 військових навчаємо, а також допомагає дронами й боєприпасами, не кажучи про гуманітарну й фінансову допомогу.

"Мій меседж для вас простий: якщо така маленька країна, як Латвія, може витратити 1,3% ВВП, можете і ви. Ми не найбагатша нація, але це можливо, і як політик можу сказати: це корисно й із політичного погляду. Чим більше ви допомагаєте – тим вищі ваші рейтинги", – додав Каріньш.

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Також прем’єр Латвії заявив, що партнери України мають знайти спосіб використати заморожені російські активи на відбудову України.