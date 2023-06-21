Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Латвия передаcт Украине все свои вертолеты

"Европейская правда"Среда, 21 июня 2023, 18:10

Латвия приняла политическое решение передать Украине все переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и вертолеты, которые есть в распоряжении ее вооруженных сил.

Об этом на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне в среду заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш, передает корреспондент "Европейской правды".

Кариньш вспомнил, что его правительство приняло решение предоставить Украине военную помощь еще в ноябре-декабре 2021 года, когда об угрозе полномасштабного вторжения РФ начали активно говорить – причем первые ПЗРК Stinger прибыли в Украину за день до начала полномасштабного вторжения.

Реклама:

"С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на разнообразную помощь Украине, в том числе 1% – на военную помощь. Все наши ракеты Stinger теперь в Украине. У нас был парк вертолетов – последние из них еще перекрашивают, чтобы их можно было использовать – последние из них пойдут в Украину", – добавил он.

Также латвийский премьер отметил, что его страна обеспечивает обучение около 3000 военных, а также помогает дронами и боеприпасами, не говоря о гуманитарной и финансовой помощи.

"Мой месседж для вас прост: если такая маленькая страна, как Латвия, может потратить 1,3% ВВП, то можете и вы. Мы не самая богатая нация, но это возможно, и как политик могу сказать: это полезно и с политической точки зрения. Чем больше вы помогаете – тем выше ваши рейтинги", – добавил Кариньш.

ВИДЕО ДНЯ

Также премьер Латвии заявил, что партнеры Украины должны найти способ использовать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Темы: ЛатвияУкраинаоружиеавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Латвия
Россияне пытаются вербовать украинских беженцев при пересечении границы - спецслужбы Латвии
Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на российскую ФСБ
Президент Латвии готовится официально объявить кандидатуру нового премьера
Последние новости
00:10
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: