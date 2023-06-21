Оборонці "приземлили" російський Мі-24
Середа, 21 червня 2023, 18:26
Російський вертоліт Мі-24 збили українські захисники 21 червня.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Генштаб: "Гарна новина. Сьогодні (21 червня − ред.) по обіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24".
Деталі: Генштаб також показав, як виглядають російські Мі-24 і запевнив, що Україна вистоїть і переможе.
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Згодом Повітряні сили уточнили, що російський ударний вертоліт Мі-24 збили на Запорізькому напрямку. Зробила це одна з бригад Сухопутних військ.
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