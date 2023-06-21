Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Оборонці "приземлили" російський Мі-24

Ірина БалачукСереда, 21 червня 2023, 18:26
Оборонці приземлили російський Мі-24
Мі-24. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Російський вертоліт Мі-24 збили українські захисники 21 червня.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "Гарна новина. Сьогодні (21 червня − ред.) по обіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24".

Деталі: Генштаб також показав, як виглядають російські Мі-24 і запевнив, що Україна вистоїть і переможе.

Реклама:

Згодом Повітряні сили уточнили, що російський ударний вертоліт Мі-24 збили на Запорізькому напрямку. Зробила це одна з бригад Сухопутних військ.
 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Генштабвійнаавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час заколоту "Вагнера" союзники просили Україну не бити по Росії – CNN

ISW: Путін потребує сил "Вагнера", а тим, хто поїде за Пригожиним, не пробачить

У США заявили, що продовжать тиск на ПВК "Вагнер"

США не бачать ознак того, що Росія готова підірвати ЗАЕС чи застосувати ядерну зброю − Кірбі

фотоДружина "слуги" Торохтія під час війни купила нерухомість у Болгарії – ЗМІ

фотоУ Франківську сталася стрілянина, є поранений

Усі новини...
Генштаб
Мінус 650 окупантів, гелікоптер і 7 танків − втрати Росії за добу
Сили оборони уразили 3 пункти управління ворога – зведення
На чотирьох напрямках тривають важкі бої, за добу було 30 боєзіткнень − Генштаб
Останні новини
09:56
У Маріуполі окупанти викидають людей із власних квартир і заселяють військових – радник мера
09:42
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
09:38
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік
09:29
Британська розвідка підтвердила повернення ЗСУ частини території, окупованої з 2014 року
09:28
Білий дім анонсував нову розмову Байдена з Зеленським
09:13
Блінкен слав термінову телеграму дипломатам США через заколот у Росії – Axios
09:10
Австрія закликала вітчизняних постачальників прискорити відмову від газу РФ
09:06
Через обстріл Оріхова загинула жінка, її чоловік потрапив у лікарню
09:00
CNN: США тримали в секреті від більшості союзників детальні розвіддані про плани "Вагнера"
08:51
Під час заколоту "Вагнера" союзники просили Україну не бити по Росії – CNN
Усі новини...
Реклама: