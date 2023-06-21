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Оборонці "приземлили" російський Мі-24

Ірина БалачукСереда, 21 червня 2023, 18:26
Оборонці приземлили російський Мі-24
Мі-24. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Російський вертоліт Мі-24 збили українські захисники 21 червня.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "Гарна новина. Сьогодні (21 червня − ред.) по обіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24".

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Деталі: Генштаб також показав, як виглядають російські Мі-24 і запевнив, що Україна вистоїть і переможе.

Згодом Повітряні сили уточнили, що російський ударний вертоліт Мі-24 збили на Запорізькому напрямку. Зробила це одна з бригад Сухопутних військ.
 

Теми: Генштабвійнаавіа
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