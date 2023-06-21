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Оборонцы "приземлили" российский Ми-24

Ирина БалачукСреда, 21 июня 2023, 18:26
Оборонцы приземлили российский Ми-24
Ми-24. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Российский вертолет Ми-24 сбили украинские защитники 21 июня.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Хорошая новость. Сегодня (21 июня − ред.) после обеда наши воины сбили российский вертолет Ми-24".

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Детали: Генштаб также показал, как выглядят российские Ми-24 и заверил, что Украина выстоит и победит.

Позже Воздушные силы уточнили, что российский ударный вертолет Ми-24 сбили на Запорожском направлении. Сделала это одна из бригад Сухопутных войск.

Темы: Генштабвойнаавиа
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