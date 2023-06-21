Оборонцы "приземлили" российский Ми-24

Российский вертолет Ми-24 сбили украинские защитники 21 июня.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Хорошая новость. Сегодня (21 июня − ред.) после обеда наши воины сбили российский вертолет Ми-24".

Детали: Генштаб также показал, как выглядят российские Ми-24 и заверил, что Украина выстоит и победит.

Реклама:

Позже Воздушные силы уточнили, что российский ударный вертолет Ми-24 сбили на Запорожском направлении. Сделала это одна из бригад Сухопутных войск.