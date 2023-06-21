Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оборонцы "приземлили" российский Ми-24

Ирина БалачукСреда, 21 июня 2023, 18:26
Оборонцы приземлили российский Ми-24
Ми-24. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Российский вертолет Ми-24 сбили украинские защитники 21 июня.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Хорошая новость. Сегодня (21 июня − ред.) после обеда наши воины сбили российский вертолет Ми-24".

Детали: Генштаб также показал, как выглядят российские Ми-24 и заверил, что Украина выстоит и победит.

Реклама:

Позже Воздушные силы уточнили, что российский ударный вертолет Ми-24 сбили на Запорожском направлении. Сделала это одна из бригад Сухопутных войск.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Генштабвойнаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Во время мятежа "Вагнера" союзники просили Украину не бить по России – CNN

ISW: Путин нуждается в силах "Вагнера", а тем, кто поедет за Пригожиным, не простит

США заявили, что продолжат давление на ЧВК "Вагнер"

США не видят признаков того, что Россия готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие − Кирби

фотоЖена "слуги" Торохтия во время войны купила недвижимость в Болгарии – СМИ

фотоВо Франковске произошла стрельба, есть раненый

Все новости...
Генштаб
Минус 650 оккупантов, вертолет и 7 танков − потери России за сутки
Силы обороны поразили 3 пункта управления врага – сводка
На четырех направлениях продолжаются тяжелые бои, за сутки было 30 боестолкновений − Генштаб
Последние новости
11:38
Rheinmetall от имени Нидерландов в 2024 году поставит Украине 14 танков Leopard 2
11:29
Курс валют на 27 июня: наличный евро дорожает
11:25
видео"Мой лучший чемпионат Европы": как толкательница ядра выступила за сборную Бельгии в беге с барьерами
11:20
ФСБ заявила, что дело о "мятеже Пригожина" прекращено
11:16
"Вагнер" начал передавать тяжелое вооружение Минобороны РФ – росСМИ
11:00
G7 обсуждала риски для ядерных запасов РФ из-за попытки мятежа – СМИ
10:39
Агросектор в коме: анализ свежеопубликованных данных Госстата
10:32
Оккупанты заявили, что в Крыму неизвестные повредили железнодорожную дорогу
10:31
Лидер пророссийской партии Болгарии призвал к уничтожению оппонентов
10:15
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Все новости...
Реклама: