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Підірвав себе, щоб ворогу не дісталася радіостанція: у Львові попрощалися з Героєм України

Валентина РоманенкоСереда, 21 червня 2023, 19:30
Підірвав себе, щоб ворогу не дісталася радіостанція: у Львові попрощалися з Героєм України
фото ДПСУ

У Львові попрощалися з Героєм України офіцером-прикордонником Ігорем Дашком, який у квітні 2022 року підірвав себе в заблокованому росіянами Маріуполі, щоб ворогу не дісталася радіостанція.

Джерело: пресслужба ДПСУ, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: 21 червня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові під час панахиди вшанували пам’ять Героя та провели міську церемонію прощання з воїном.

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Як пояснив УП Демченко, тіло загиблого рік тому воїна віддали землі лише зараз, тому що тривав процес повернення тіла, проведення відповідних експертиз, у тому числі ДНК-експертизи. Чин поховання став можливим за результатами цієї тривалої роботи.

Попрощатися з побратимом прийшли представники Адміністрації Державної прикордонної служби України, колеги та персонал Західного регіонального управління, 1-го прикордонного загону та 23-го загону Морської охорони, містяни.

Ігоря Дашка поховали на Марсовому полі.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Що передувало: За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу у квітні 2022 року президент Зеленський присвоїв Дашку звання Герой України (посмертно). Також офіцеру посмертно було присвоєно військове звання "полковник".

Відповідно до волевиявлення львів’ян, 29 вересня 2022 року колишню вулицю Філатова у Львові було перейменовано на честь Дашка. Крім того, вулиці, що перейменовані на його честь, нині є у Самборі та Хмельницькому.

 

Передісторія:

  • Ігор Дашко народився у місті Самбір, що на Львівщині. У 1999 році вступив до лав прикордонників. Зокрема, понад 10 років свого життя офіцер присвятив службі з охорони західних рубежів України.
  • В боях за Маріуполь під час спроби прориву противником оборони Дашко прикривав відхід побратимів на запасні позиції. Був важко поранений. Щоб не потрапити в полон самому та не дати ворогу захопити радіостанцію, воїн прийняв рішення підірвати себе гранатою. У радіоефірі пролунали останні слова мужнього прикордонника: "Слава Україні!"

Теми: Прикордонна службавійнаЛьвів
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