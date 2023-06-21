Взорвал себя, чтобы врагу не досталась радиостанция: во Львове попрощались с Героем Украины

Во Львове попрощались с Героем Украины офицером-пограничником Игорем Дашко, который в апреле 2022 года подорвал себя в заблокированном россиянами Мариуполе, чтобы врагу не досталась радиостанция.

Источник: пресс-служба ГПСУ, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: 21 июня в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове во время панихиды почтили память Героя и провели городскую церемонию прощания с воином.

Как пояснил УП Демченко, тело погибшего год назад воина предали земле только сейчас, потому что шел процесс возвращения тела, проведения соответствующих экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы. Чин захоронения стал возможным по результатам этой длительной работы.

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Проститься с побратимом пришли представители Администрации Государственной пограничной службы Украины, коллеги и персонал Западного регионального управления, 1-го пограничного отряда и 23-го отряда Морской охраны, горожане.

Игоря Дашко похоронили на Марсовом поле.

Что предшествовало: За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу в апреле 2022 года президент Зеленский присвоил Дашко звание Герой Украины (посмертно). Также офицеру посмертно было присвоено воинское звание "полковник".

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Согласно волеизъявлению львовян, 29 сентября 2022 года бывшая улица Филатова во Львове была переименована в честь Дашко. Кроме того, улицы, переименованные в его честь, сейчас есть в Самборе и Хмельницком.

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