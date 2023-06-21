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Взорвал себя, чтобы врагу не досталась радиостанция: во Львове попрощались с Героем Украины

Валентина РоманенкоСреда, 21 июня 2023, 19:30
Взорвал себя, чтобы врагу не досталась радиостанция: во Львове попрощались с Героем Украины
фото ГПСУ

Во Львове попрощались с Героем Украины офицером-пограничником Игорем Дашко, который в апреле 2022 года подорвал себя в заблокированном россиянами Мариуполе, чтобы врагу не досталась радиостанция.

Источник: пресс-служба ГПСУ, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: 21 июня в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове во время панихиды почтили память Героя и провели городскую церемонию прощания с воином.

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Как пояснил УП Демченко, тело погибшего год назад воина предали земле только сейчас, потому что шел процесс возвращения тела, проведения соответствующих экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы. Чин захоронения стал возможным по результатам этой длительной работы.

Проститься с побратимом пришли представители Администрации Государственной пограничной службы Украины, коллеги и персонал Западного регионального управления, 1-го пограничного отряда и 23-го отряда Морской охраны, горожане.

Игоря Дашко похоронили на Марсовом поле.

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Что предшествовало: За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу в апреле 2022 года президент Зеленский присвоил Дашко звание Герой Украины (посмертно). Также офицеру посмертно было присвоено воинское звание "полковник".

Согласно волеизъявлению львовян, 29 сентября 2022 года бывшая улица Филатова во Львове была переименована в честь Дашко. Кроме того, улицы, переименованные в его честь, сейчас есть в Самборе и Хмельницком.

 

Предыстория:

  • Игорь Дашко родился в городе Самбор на Львовщине. В 1999 году вступил в ряды пограничников. В частности, более 10 лет своей жизни офицер посвятил службе по охране западных рубежей Украины.
  • В боях за Мариуполь во время попытки прорыва противником обороны Дашко прикрывал отход собратьев на запасные позиции. Был тяжело ранен. Чтобы не попасть в плен самому и не дать врагу захватить радиостанцию, воин принял решение подорвать себя гранатой. В радиоэфире прозвучали последние слова мужественного пограничника: "Слава Украине!".

Темы: Пограничная службавойнаЛьвов
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