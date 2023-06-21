У столиці тренувалися на випадок катастрофи на Київській ГЕС
У Києві провели тренування на випадок надзвичайної ситуації на гідроспорудах Київської ГЕС та ГАЕС.
Джерело: повідомлення КМДА
Дослівно: "В Києві провели штабне тренування всіх залучених служб міста, на якому відпрацювали оперативні дії в разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду (Київській ГЕС/ГАЕС).
Усього до тренувань залучили понад 250 учасників.
Деталі: В КМДА повідомили, що це другі масштабні навчання у столиці з початку року, що стосуються дій на випадок підтоплень чи пошкоджень гідроспоруд.
Там розглядали варіант, коли у випадку надзвичайної ситуації в зону підтоплення потраплять пʼять районів Києва. Інші пʼять працюватимуть із ними в режимі взаємної допомоги. За кожним із районів буде закріплений район-партнер.
Передісторія:
- 8 червня в "Укргідроенерго" наголосили, що Київська гідроелектростанція захищена від ударів як з повітря, так і зсередини, тому російські окупанти не зможуть їй нашкодити.