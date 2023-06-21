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У столиці тренувалися на випадок катастрофи на Київській ГЕС

"Українська правда"Середа, 21 червня 2023, 19:47
У столиці тренувалися на випадок катастрофи на Київській ГЕС
Фото: КМДА

У Києві провели тренування на випадок надзвичайної ситуації на гідроспорудах Київської ГЕС та ГАЕС.  

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "В Києві провели штабне тренування всіх залучених служб міста, на якому відпрацювали оперативні дії в разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду (Київській ГЕС/ГАЕС).

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Усього до тренувань залучили понад 250 учасників.

Деталі: В КМДА повідомили, що це другі масштабні навчання у столиці з початку року, що стосуються дій на випадок підтоплень чи пошкоджень гідроспоруд.

Там розглядали варіант, коли у випадку надзвичайної ситуації в зону підтоплення потраплять пʼять районів Києва. Інші пʼять працюватимуть із ними в режимі взаємної допомоги. За кожним із районів буде закріплений район-партнер.

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Передісторія:

  • 8 червня в "Укргідроенерго" наголосили, що Київська гідроелектростанція захищена від ударів як з повітря, так і зсередини, тому російські окупанти не зможуть їй нашкодити.

Теми: Київнадзвичайна подія
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