У столиці тренувалися на випадок катастрофи на Київській ГЕС

У Києві провели тренування на випадок надзвичайної ситуації на гідроспорудах Київської ГЕС та ГАЕС.

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "В Києві провели штабне тренування всіх залучених служб міста, на якому відпрацювали оперативні дії в разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду (Київській ГЕС/ГАЕС).

Усього до тренувань залучили понад 250 учасників.

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Деталі: В КМДА повідомили, що це другі масштабні навчання у столиці з початку року, що стосуються дій на випадок підтоплень чи пошкоджень гідроспоруд.

Там розглядали варіант, коли у випадку надзвичайної ситуації в зону підтоплення потраплять пʼять районів Києва. Інші пʼять працюватимуть із ними в режимі взаємної допомоги. За кожним із районів буде закріплений район-партнер.

Передісторія:

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