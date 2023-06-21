В столице тренировались на случай катастрофы на Киевской ГЭС
В Киеве провели тренировку на случай чрезвычайной ситуации на гидросооружениях Киевской ГЭС и ГАЭС.
Источник: сообщение КГГА
Дословно: "В Киеве провели штабную тренировку всех привлеченных служб города, на которой отработали оперативные действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации на гидросооружениях Днепровского каскада (Киевской ГЭС/ГАЭС).
Всего к тренировкам привлекли более 250 участников.
Детали: В КГГА сообщили, что это вторые масштабные учения в столице с начала года, касающиеся действий на случай подтоплений или повреждений гидросооружений.
Там рассматривали вариант, когда в случае чрезвычайной ситуации в зону подтопления попадут пять районов Киева. Другие пять будут работать с ними в режиме взаимной помощи. За каждым из районов будет закреплен район-партнер.
Предыстория:
- 8 июня в "Укргидроэнерго" отметили, что Киевская гидроэлектростанция защищена от ударов как с воздуха, так и изнутри, поэтому российские оккупанты не смогут ей навредить.