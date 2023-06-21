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В столице тренировались на случай катастрофы на Киевской ГЭС

"Украинская правда"Среда, 21 июня 2023, 19:47
В столице тренировались на случай катастрофы на Киевской ГЭС
Фото: КГГА

В Киеве провели тренировку на случай чрезвычайной ситуации на гидросооружениях Киевской ГЭС и ГАЭС. 

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "В Киеве провели штабную тренировку всех привлеченных служб города, на которой отработали оперативные действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации на гидросооружениях Днепровского каскада (Киевской ГЭС/ГАЭС).

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Всего к тренировкам привлекли более 250 участников.

Детали: В КГГА сообщили, что это вторые масштабные учения в столице с начала года, касающиеся действий на случай подтоплений или повреждений гидросооружений.

Там рассматривали вариант, когда в случае чрезвычайной ситуации в зону подтопления попадут пять районов Киева. Другие пять будут работать с ними в режиме взаимной помощи. За каждым из районов будет закреплен район-партнер.

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Предыстория:

  • 8 июня в "Укргидроэнерго" отметили, что Киевская гидроэлектростанция защищена от ударов как с воздуха, так и изнутри, поэтому российские оккупанты не смогут ей навредить.

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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