В столице тренировались на случай катастрофы на Киевской ГЭС

В Киеве провели тренировку на случай чрезвычайной ситуации на гидросооружениях Киевской ГЭС и ГАЭС.

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "В Киеве провели штабную тренировку всех привлеченных служб города, на которой отработали оперативные действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации на гидросооружениях Днепровского каскада (Киевской ГЭС/ГАЭС).

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Всего к тренировкам привлекли более 250 участников.

Детали: В КГГА сообщили, что это вторые масштабные учения в столице с начала года, касающиеся действий на случай подтоплений или повреждений гидросооружений.

Там рассматривали вариант, когда в случае чрезвычайной ситуации в зону подтопления попадут пять районов Киева. Другие пять будут работать с ними в режиме взаимной помощи. За каждым из районов будет закреплен район-партнер.

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