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В Севастополі пролунали два вибухи, окупанти заявили про використання бомбометів

"Українська правда"Середа, 21 червня 2023, 21:07
В Севастополі пролунали два вибухи, окупанти заявили про використання бомбометів
Фото ілюстративне

В окупованому Росією Севастополі пролунали щонайменше два вибухи.

Джерело: проект "Радіо Свобода" "Крым.Реалии", так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв

Деталі: Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після вибуху в районі парку Перемоги у воду впав великий предмет – унаслідок цього піднявся фонтан із бризок.

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Пізніше Развожаєв заявив, що причина вибухів - "це Чорноморське вище військово-морське училище імені П.С.Нахімова провело тренування з ППДО з використанням реактивних бомбометів".

Теми: Кримокупаціявійна
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