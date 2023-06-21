В Севастополі пролунали два вибухи, окупанти заявили про використання бомбометів
Середа, 21 червня 2023, 21:07
В окупованому Росією Севастополі пролунали щонайменше два вибухи.
Джерело: проект "Радіо Свобода" "Крым.Реалии", так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв
Деталі: Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після вибуху в районі парку Перемоги у воду впав великий предмет – унаслідок цього піднявся фонтан із бризок.
Пізніше Развожаєв заявив, що причина вибухів - "це Чорноморське вище військово-морське училище імені П.С.Нахімова провело тренування з ППДО з використанням реактивних бомбометів".
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