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В Севастополе прогремели два взрыва, оккупанты заявили об использовании бомбометов

"Украинская правда"Среда, 21 июня 2023, 21:07
В Севастополе прогремели два взрыва, оккупанты заявили об использовании бомбометов
Фото иллюстративное

В оккупированном Россией Севастополе прогремели по меньшей мере два взрыва.

Источник: проект "Радио Свобода" "Крым.Реалии", так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев

Детали: Местные телеграмм-каналы сообщают, что после взрыва в районе парка Победы в воду упал большой предмет – в результате этого поднялся фонтан брызг.

Позже Развожаев заявил, что причина взрывов - "это Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.Нахимова провело тренировку по ППДО с использованием реактивных бомбометов".

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Темы: Крымоккупациявойна
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