Нові посли 5 держав вручили вірчі грамоти Зеленському
Середа, 21 червня 2023, 21:56
Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.
Джерело: повідомлення Зеленського
Пряма мова: "Вірчі грамоти. Посли Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.
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Вітаю послів з початком дипломатичної місії в нашій державі. Разом зміцнюємо міжнародний порядок, заснований на правилах, та захищаємо життя".
Деталі: Вірчі грамоти вручаються главі держави, завдяки чому здійснюється акредитація дипломатичного представника.
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