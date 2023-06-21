Нові посли 5 держав вручили вірчі грамоти Зеленському

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова: "Вірчі грамоти. Посли Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.

Вітаю послів з початком дипломатичної місії в нашій державі. Разом зміцнюємо міжнародний порядок, заснований на правилах, та захищаємо життя".

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Деталі: Вірчі грамоти вручаються главі держави, завдяки чому здійснюється акредитація дипломатичного представника.