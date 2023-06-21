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Новые послы 5 государств вручили верительные грамоты Зеленскому

"Украинская правда"Среда, 21 июня 2023, 21:56
Новые послы 5 государств вручили верительные грамоты Зеленскому

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты послов Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь: "Верительные грамоты. Послы Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии.

Поздравляю послов с началом дипломатической миссии в нашем государстве. Вместе укрепляем международный порядок, основанный на правилах, и защищаем жизнь".

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Детали: Верительные грамоты вручаются главе государства, благодаря чему осуществляется аккредитация дипломатического представителя.

Темы: Зеленскийдипломатические отношения
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