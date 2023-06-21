Новые послы 5 государств вручили верительные грамоты Зеленскому
Среда, 21 июня 2023, 21:56
Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты послов Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии.
Источник: сообщение Зеленского
Прямая речь: "Верительные грамоты. Послы Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии.
Реклама:
Поздравляю послов с началом дипломатической миссии в нашем государстве. Вместе укрепляем международный порядок, основанный на правилах, и защищаем жизнь".
Детали: Верительные грамоты вручаются главе государства, благодаря чему осуществляется аккредитация дипломатического представителя.
ВИДЕО ДНЯ